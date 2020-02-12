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Denizli'de korkunç olay

Denizli'de meydana gelen korkunç olayda, bir şahıs annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

12.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:27Denizli'de korkunç olay
'de meydana gelen korkunç olayda, bir şahıs annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evin büyük oğlu Selman K., dün gece geç saatlerde annesi Esma K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Selman K.'nin annesini darp ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan evin diğer oğlu Kemal K., ağabeyini annesini dövmemesi konusunda uyardı. Bu defa kardeşler arasında tartışma çıktı. Ardından Kemal K. evde eline geçirdiği bıçakla ağabeyi Selman K.'yi öldürdü. Olayın ardından Kemal K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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