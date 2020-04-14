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Denizli'de koronavirüs şüphesiyle yattığı hastaneden kaçan kişiye ikinci test yapılacak

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle yatırıldığı hastaneden kaçtıktan sonra yakalanarak polis tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye uygulanan ilk testin negatif sonuç verdiği, kendisine ikinci kez test uygulanacağı bildirildi.

14.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:06
Denizli'de koronavirüs şüphesiyle yattığı hastaneden kaçan kişiye ikinci test yapılacak
Denizli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle yatırıldığı hastaneden kaçtıktan sonra yakalanarak polis tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye uygulanan ilk testin negatif sonuç verdiği, kendisine ikinci kez test uygulanacağı bildirildi.
Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde dün polis ekiplerince bulunarak sağlık ekiplerine teslim edilen ve yeniden Denizli Devlet Hastanesine yatırılan Ufuk G'nin (38) tedavisine devam ediliyor.
Ufuk G'nin daha önce yapılan ilk testinin negatif sonuç verdiği ancak hastalık belirtilerinin halen mevcut olduğu belirtildi. Ufuk G'ye ikinci kez test yapılacağı bildirildi.
Ufuk G'nin eşinin hamile olduğu, dün Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kontrol amacıyla gittiği, kendisinin de endişelendiği için hastaneden kaçtığı ileri sürüldü.
Olay
Kovid-19 şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin dün gece odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirmişti.
Hastanede yapılan araştırmada Ufuk G'nin ikinci kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak hastaneden kaçtığı tespit edilmişti.
Arama çalışması başlatan polis ekiplerince Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde bulunan Ufuk G, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Kocabaş, Honaz, Polis, Güncel
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