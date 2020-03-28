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Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında "İl İdare Kurulu" toplandı

Denizli İl İdare Kurulu, koronavirüsün yayılmasını engellemek için il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı.

28.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:34
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında
Denizli İl İdare Kurulu, koronavirüsün yayılmasını engellemek için il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı.
Vali Karahan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada salgının başlamasından bu yana alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve kimsenin zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konuların görüşüldüğünü aktardı.
Bugün 17: 00'den itibaren şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izni ile yapılabileceğini hatırlatan Vali Karahan, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında iller arası otobüslerle seyahat izni Pamukkale Kaymakamlığınca verilecek. Salgının yayılmasını önlemenin en etkili yolu sosyal izolasyonu sağlamaktır. İlimizde mesire ve park yerlerinde, vatandaşlarımızın bugün itibariyle hafta sonlarında piknik, yürüyüş ve benzeri faaliyetler yapmalarını da yasakladık. Salgının yayılmaması için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Ancak en etkili yol vatandaşlarımızın kendi sosyal izolasyonunu sağlaması. Tüm vatandaşlarımızın, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlana kadar zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel

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