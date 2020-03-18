Denizli'de koronavirüs tedbirleri sürüyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
18.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:50
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, virüs tedbirleri kapsamında belediye hasta nakil ambulansı, mezarlık, itfaiye birimleri, özel halk otobüsleri, otobüs durakları ve minibüsler, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan çalışmaların önlem amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Halkın yoğun olarak kullandığı ve hizmet aldığı birimlerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Zolan, "Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına panik yapmadan uymamız gerekiyor. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, virüs tedbirleri kapsamında belediye hasta nakil ambulansı, mezarlık, itfaiye birimleri, özel halk otobüsleri, otobüs durakları ve minibüsler, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan çalışmaların önlem amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Halkın yoğun olarak kullandığı ve hizmet aldığı birimlerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Zolan, "Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına panik yapmadan uymamız gerekiyor. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
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