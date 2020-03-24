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Denizli'de koronavirüs testinden sonra hastaneden uzaklaşan kadın ekipleri harekete geçirdi

Denizli'de koronavirüs testi yapıldıktan sonra hastaneden uzaklaşan Fas uyruklu kadın, polis ve sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden sağlık kuruluşuna getirildi.

24.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:36
Denizli'de koronavirüs testinden sonra hastaneden uzaklaşan kadın ekipleri harekete geçirdi
Denizli 'de koronavirüs testi yapıldıktan sonra hastaneden uzaklaşan Fas uyruklu kadın, polis ve sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden sağlık kuruluşuna getirildi.
Alınan bilgiye göre, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde 52 yaşındaki Fas uyruklu N.B'ye koronavirüs testi yapıldı.
Görevlilerin karantinaya almak istediği kadın, bu sırada acil servisten yaya olarak uzaklaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine çalışma yapan polis ekipleri, kadının Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadını güvenlik önlemi altında ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Kadının hastanede yapılan koronavirüs testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
Öte yandan polise ifade veren kadının bir yakını, N.B'nin Türkçe bilmediği için hastanedeki görevlileri anlamadığını, bu nedenle hastaneden uzaklaştığını söylediğini öne sürdü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Denizli, Polis, Fas, Güncel

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