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Denizli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bayramyeri Meydanı'ndaki banklar geçici olarak kaldırıldı.

19.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:34
Denizli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı
Denizli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bayramyeri Meydanı'ndaki banklar geçici olarak kaldırıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde kamusal alan ve toplu kullanım bölgelerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlardan gelen talep üzerine de Bayramyeri Meydanı'nda bulunan banklar bulundukları yerden alındı.
Görevliler tarafından sökülen banklar kamyonetle geçici olarak depoya götürüldü.
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Kaynak: AA

Etiketler : Denizli, Güncel

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