05 Mart 2019, 17:12
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Denizli'de Kristal Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denizli

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Buldan İlçe Jandarma ekipleri, Kadıköy Mahallesi'nde yaptıkları yol denetimlerinde A.U. isimli şahsın plakası henüz belirlenemeyen aracını durdurarak arama yaptı. Ekipler araçta yaptıkları aramada yaklaşık 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ Jandarma, Buldan, Denizli, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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