Haberler » Güncel » Haber

Denizli'de kuduz karantinası

Denizli'nin Bekilli ilçesindeki 15 mahallede, bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.

02.10.2019 18:22Denizli'de kuduz karantinası
Denizli'nin Bekilli ilçesindeki 15 mahallede, bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gömce Mahallesi'nde bir besiciye ait inekten alınan numuneyi laboratuvara gönderdi.

Yabani hayvan ısırması nedeniyle inekte kuduz tespit edilmesi üzerine 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karar, hoparlörlerden ilan edilirken, mahallelere hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın sadece bir inekte görüldüğünü ancak tedbir amaçlı çevredeki diğer mahallelerde karantina uygulaması başlattıklarını, diğer hayvanlarda herhangi bir hastalığın olmadığının anlaşılması halinde kararın kısa sürede kaldırılacağını bildirdi.

Bu arada söz konusu mahallelerde süt ve süt ürünlerinin satılması da yasaklandı.

Bekilli, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:28 Yaralı çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
23:26 İş Sanat'ın 20. konser sezonu 14 Kasım'da başlıyor
23:26 Rusya'da askerden kaçma yöntemlerinin anlatıldığı internet siteleri yasaklandı
23:25 Son Dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı: Uzak durun
23:22 Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı
23:22 "Otel sahiplerinin başvurularını cuma günü alacağız"
23:21 İstanbul-oyuncu berrak tüzünataç ab türkiye delegasyonu'yla kilyos'ta sahil temizliği yaptı