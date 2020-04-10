Denizli'de kumar oynayan 18 kişiye "sosyal mesafeye ihlali" cezası
Denizli'nin Buldan ilçesinde kumar oynayan 18 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle idari ceza da uygulandı.
10.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:00
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Girne Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 18 kişiye idari ceza uyguladı.
Kaynak: AA