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Denizli'de kumarhaneye polis baskını...O anlar kamerada

Denizli'de kumarhaneye polis baskını...O anlar kamerada Kapıyı açmadılar, polis 2. kattaki kumarhanenin balkonuna merdiven dayayarak çıktı Denizli'de baskın yapılan 2. kattaki kumarhaneye polislerin merdiven yardımı ile balkondan girdikleri ortaya çıktı.

06.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:22
Denizli 'de kumarhaneye polis baskını...O anlar kamerada
Kapıyı açmadılar, polis 2. kattaki kumarhanenin balkonuna merdiven dayayarak çıktı
DENİZLİ - Denizli'de baskın yapılan 2. kattaki kumarhaneye polislerin merdiven yardımı ile balkondan girdikleri ortaya çıktı. Baskın yapılan adresteki 13 kişiye hem kumar oynamak suçundan, hem de Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesine göre sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışında kadın kuaförü tabelası bulunan bir dernekten ses geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu adrese gitti. İçeride bulunan şahıslar kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri 2. kattaki mekanın balkonuna merdiven dayayarak çıktı. Polis ekipleri koydukları merdiven ile içerisinde çok sayıda kişi bulunmasına rağmen kapısı açılmayan derneğe balkondan girdi. 13 kişi kumar masasında yakalanırken, şahıslara ayrı ayrı kumar oynamak, kumar oynatmak, yer temin etmek suçu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Şahıslara toplamda 56 bin 875 TL para cezası kesilirken, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 450 TL para, para yerine geçen 29 adet pul, oyun kağıtları ele geçirildi.
Şahısları işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Denizli’de kumarhaneye polis baskını...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, 3. Sayfa

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Denizli'de kumarhaneye polis baskını...O anlar kamerada
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Yorumlar (1)
MERT:seref namusz ar yok bu pis mahluklarda
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