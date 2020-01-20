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Denizli'de kurşundan yapılmış 2 İncil ele geçirildi

DENİZLİ'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, kurşundan yapılmış 2 adet 'İbranice' yazılı İncil ele geçirildi.

20.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:57Denizli'de kurşundan yapılmış 2 İncil ele geçirildi

DENİZLİ'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, kurşundan yapılmış 2 adet 'İbranice' yazılı ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde tarihi eser satılacağı bilgisi üzerine dün harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis, tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet İncil'i satmak için müşteri aradığı iddia edilen K.Ş.'yi (29) gözaltına aldı. Üzerinde yapılan aramada ise kurşundan yapılmış İbranice yazılı 2 tarihi İncil ele geçirildi. Bulunan İncil'ler, tarihi araştırılmak üzere İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen K.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, İncil, Güncel

Kaynak: DHA

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