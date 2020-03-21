Denizli'de kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı

Denizli 'nin Kale ilçesinde kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Denizli-Muğla kara yolu kenarındaki kuru yemiş imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kale, Karahisar, Gölbaşı, Tavas, Nikfer ve Beyağaç şubesinden 8 araç ve 20 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Fabrika sahibi Kale Belediye Meclisi Üyesi Kezban Güngören'in yanı sıra Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da fabrikaya gelerek olayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikadaki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA