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Denizli'de lastik yüklü tır devrildi

Denizli'nin Çardak ilçesinde kontrolden çıkan lastik yüklü tır devrildi.

20.07.2019 12:46 Denizli
Denizli'nin Çardak ilçesinde kontrolden çıkan lastik yüklü tır devrildi. Kaza sonrası karayolunda ulaşım bir süre durdu.

Kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemal Özdemir kontrolündeki 34 HC 3792 plakalı lastik yüklü tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan tır, refüjde bulunan bariyerleri yıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yara almadan kurtulan sürücü kontrol amaçlı hastaneye götürülürken kaza esnasında tırın çekicisinde yüklü olan lastiklerin savrulmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli, Çardak, 3. Sayfa

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