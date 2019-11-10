Haberler » Güncel » Denizli'de liseliler Atatürk'e 'sonsuz' sevgilerini koreografiyle gösterdi - Haber

Denizli'de liseliler Atatürk'e "sonsuz" sevgilerini koreografiyle gösterdi

Denizli'nin Kale ilçesinde okul bahçesinde toplanan 100 öğrenci, hazırladıkları Atatürk posterli ve ay yıldızlı koreografide, 1938'i sonsuzluk işaretiyle yazdı.

10.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:12Denizli'de liseliler Atatürk'e
'nin ilçesinde okul bahçesinde toplanan 100 öğrenci, hazırladıkları Atatürk posterli ve ay yıldızlı koreografide, 1938'i sonsuzluk işaretiyle yazdı.
Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla "10 Kasım" koreografisi hazırladı.
Öğrenciler, Atatürk'ün sesinden yayınlanan 10. Yıl Nutku eşliğinde, hazırladıkları koreografiyle "09.05" ve "1938"i oluşturdu. Öğrenciler "8" rakamını, "sonsuzluk işaretine" dönüştürdü.
Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene." sözüyle biten çalışmada, çalınan sirenle saygı duruşunda bulunan öğrenciler, bu anları drone ile de görüntüledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Denizli, Kale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 DHA YURT BÜLTENİ-10
12:12 Siirt'te Atatürk ve helikopter kazası şehitleri anıldı
12:12 Şırnak'ta Atatürk törenle anıldı
12:12 "Şampiyon", hem başarısıyla hem de sevgisiyle can yoldaşı oldu
12:11 Divle obruk peyniri, Fransızların 'rokfor' peynirine rakip
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
10:39 Antalya'da siyanürle intihar eden aileye ilişkin çarpıcı detay: Baba, ilk önce çocuklarına zehir içirmiş
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:13:16