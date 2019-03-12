Denizli'de Lpg Tüpü Yüklü Kamyonet Yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde LPG tüpü yüklü kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Halil Akdağ idaresindeki 20 ANL 35 plakalı LPG tüpü yüklü kamyonetle Asmalıevler Mahallesi 6621 Sokak'ta seyir halindeyken motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangın, vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında aracın motor ve sürücü kabini hasar alırken alevler tüplerin bulunduğu bölüme sıçramadı.
Pamukkale, Denizli, Güncel
Kaynak: AA