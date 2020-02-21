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Denizli'de mağarada şüpheli ölüm

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki kişinin cansız bedeni mağarada bulundu.

21.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:24Denizli'de mağarada şüpheli ölüm
'nin ilçesinde 21 yaşındaki kişinin cansız bedeni mağarada bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde çobanlık yapan Cengiz Duman, bölgedeki mağarada bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde, mağarada bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yapılan araştırmada, cansız bedenin aynı mahallede yaşayan 21 yaşındaki Umut Zeki Şen'e ait olduğu belirlendi.
Şen'in cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cengiz Duman, Pamukkale, Denizli, Eymir, Güncel

Kaynak: AA

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