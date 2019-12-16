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Denizli'de Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte "Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulmasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.

16.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:42Denizli'de Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak
Valisi Hasan Karahan, kentte "Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulmasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.
Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği onayla Denizli'nin bir Organize Sanayi Bölgesi'ne daha kavuştuğunu belirtti.
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Denizli-Ankara çevre yoluna cepheli, şehir merkezine 20 kilometre mesafede bulunan 257,5 hektarlık alanda konumlanacağını aktaran Karahan, "Kurucu ortaklarının Denizli Valiliği (yüzde 6,66), Denizli Büyükşehir Belediyesi (yüzde 6,67), Denizli Sanayi Odası (yüzde 66,67) ve Denizli Makine Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (yüzde 20) olduğu Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, makine ana sanayi ve makine yan sanayi sektörlerinde üretim yapacak yatırımcılar yer alabilecek." ifadesini kullandı.
Makine sektörünün, birçok sektöre göre daha fazla istihdamın sağlandığı bir sektör olduğunun vurgulayan Karahan, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Denizli'de kurulacak olan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, genç işsizlerin istihdam olanaklarını ciddi ölçüde artırarak Denizli'deki işsizlik sorununun, daha da önemlisi genç işsizliği sorununun çözülmesinde önemli bir rol oynayacaktır. İlimizde hızla gelişmekte olan makine sanayi sektörüne büyük katkı sağlayacağına inandığımız Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

Organize Sanayi Bölgesi, Denizli, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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