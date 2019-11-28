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Denizli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

28.11.2019 02:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 03:04Denizli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı
'nin ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bölgesel bir marketler zincirinin Servergazi Mahallesi'ndeki şubesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın olduğu olay yerinde itfaiye ekipleri maske takarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, market içindeki dumanı da tahliye etti.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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