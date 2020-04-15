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Denizli'de Mart ayında bin 125 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

15.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:55
Denizli'de Mart ayında bin 125 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli 'de konut satışları yüzde 10,9 artarak bin 125 oldu.

Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak bin 125 olarak gerçekleşti. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,9 oranında artış göstererek 624 oldu. 686 ipotekli satışın 190'ı ilk satış, 434'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında azalış göstererek 801 oldu. Bu satışların 196'sı ilk satış, 605'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 65 bin 341 konut diğer satışlar sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi
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