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Denizli'de maske kullanımı zorunlu oldu

Denizli'de maske kullanımı zorunlu olduDENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

11.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:10
Denizli'de maske kullanımı zorunlu oldu
DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Hasan Karahan başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiği açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Başta pazar yerleri, marketler, toplu olarak çalışılan iş yerleri ile toplu taşıma araçlarında, tüm vatandaşlarımızın satıcı, müşteri, çalışan herkesin maske kullanımının zorunlu olacaktır. Bunun yanında vatandaşlarımızın her türlü alanlarda, cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi açık ve kapalı tüm yerlerde konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımı zorunludur. Alınan kararlara uymayanlara ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası kesilecektir" denildi.
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)-
Denizli’de maske kullanımı zorunlu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Güncel, Haber

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