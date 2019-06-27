27.06.2019 15:44
Haberler » Güncel » Haber

Denizli'de, metruk binada yangın

Denizli

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Murat Dede Mahallesi 390 Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan binada, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, söndürme çalışması başlattı. Alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis, soruşturma başlattı.

- Denizli
Kaynak: DHA
Merkezefendi , Denizli , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:54 Kasapoğlu, İller Bankası Genel Kuruluna katıldı
17:54 Vali Günaydın'dan okul müdürlerine: "Çalışmalarınızı adalet içerisinde yapın"
17:54 DHA YURT BÜLTENİ-16
17:54 İmamoğlu, mazbatasını aldı
17:53 Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
17:52 İzmit'te fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
17:52 Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı