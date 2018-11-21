Denizli'de "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

Denizli
'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 12. sınıf öğrencisi Eyyup Kuşbey, Kur'an-ı Kerim okudu.
Vali Hasan Karahan, programın açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir günde güzel bir amaç için toplandıklarını belirterek, Diyanet İşleri
Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftasının her sene bütün ülkede farklı konu başlıklarıyla kutlandığını ifade etti.
Bu seneki başlığın "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendiğini dile getiren Karahan, şunları söyledi:
"Hazreti Peygamberimize ilk inanıp destekleyenler gençler ve garibanlar olmuştur. Dinimiz Peygamberimiz aracılığıyla bize gelmiştir. Peygamberimiz bize ne anlattıysa ona inanmamız gerekir. Biz dinimizi Peygamber Efendimizin anlattığı şekilde kabul ediyoruz. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimizi örnek alıp O'nun anlattığı şekilde dinimizi yaşamak zorundayız. Bunları anlatmamın sebebi son zamanlarda Peygamberimizi yok sayıp sanki vahiy kendilerine gelmiş, haşa Allah kendileriyle konuşmuş gibi bir İslam anlayışı çıktı. Böyle bir İslam anlayışı olamaz. Özellikle din görevlilerimizden bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. 1400 yıllık boşluğu atlayıp 'o zaman İslam öyleydi şimdi böyle' dersek ortalık yanlış uygulamalarla dolar. Bizim geniş hoşgörülü, merhametli Yunus Emre vari, Hacı Bektaşi vari, Mevlana
vari anlayışlara ihtiyacımız var. Gençlerimize dinimizi sevdirmeli ve hoşgörülü davranmalıyız. Onları bunaltıp dinimizden uzaklaştırmamalıyız."
İl Müftüsü Mehmet Aşık da Diyanet İşleri Başkanlığının her görevliden 10 gençle yakından ilgilenmesini istediğini, son gönderilen talimatta da "Her görevlimiz 10 genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak" dendiğini belirterek, "Her din görevlimizin üzerine 10 gencin zimmetlenmesi ne kadar güzel bir şey? Çünkü insanoğlunun, ilgiye, sevgiye ve dostluğa ihtiyacı var. Bu ihtiyacı sanal ortamlarda değil, doğal ortamlarda karşıladığı zaman güzel. Bu alanda çok çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Pamukkale Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülhamit Birışık ise "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansta, Hazreti Peygamberin hayatını anlattı, gençlerin Resulullah'ın hayatını kendi hayatlarına tatbik etmesi gerektiğini söyledi.
Program sonunda katılımcılara hafta münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Peygamberimiz ve Gençlik" adlı kitap hediye edildi.
Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci
, İl Milli Eğitim Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, ilçe müftüleri, vaizler, din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:46