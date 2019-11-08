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Denizli'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Denizli'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildiDENİZLİ - Denizli'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

08.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:52
'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
DENİZLİ - Denizli'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Yatsı namazı sonrası başlayan ve akşam geç saatlere kadar devam eden programda cemaat ilahiler okuyup dua etti. Camiye gelenler arasında gençlerin ve çocukların çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı. Yatsı namazını hep birlikte icra eden cemaat sonrasında dualar etti. Kandil dolayısı ile camiler dolup taşarken, yer bulamayan bazı vatandaşlar ise namazlarını yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde cami bahçelerinde kıldı.
Camiye gelen vatandaşların kandil duası ise savaşların, açlığın ve acıların yaşandığı İslam ülkelerinde ki sıkıntıların son bulması yönünde oldu.
Denizli'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Kandil Dağı, Denizli, Genel

Kaynak: İHA


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