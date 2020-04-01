Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, kaldırım ve ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

01.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:55
Denizli'de meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, kaldırım ve ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve itfaiye ekipleri çalışmalara kentin en işlek yeri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı'ndan başlayarak, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Ayırca ekipler bulvar üzerinde bulunan ATM cihazları ve iş alanlarını da dezenfekte etti, horoz heykeli de yıkandı.

Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı açıklamada, küresel bir sorun haline gelen salgına karşı alınan tedbirleri ilk günden itibaren titizlikle uyguladıklarını belirtti.

Koronavirüse karşı Denizli'de kapsamlı bir mücadele gösterdiklerini aktaran Zolan, "Bugün de meydan, cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasını sağladık. Toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu. Vatandaşlarımızın koronavirüsten etkilenmeden atlatabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için birçok önlem aldık. Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalmaya devam edim." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İtfaiye, Denizli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:40: ERKEK HEMŞİREYİ İNDİREN ŞOFÖR: HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR KART GÖSTERDİ - Haber 13:40: II. ABDÜLHAMİD'İN KURDUĞU ENSTİTÜ KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR - Haber 13:40: Besni'de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladı - Haber 13:40: Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim - Haber 13:40: Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber