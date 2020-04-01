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Denizli'de meydan ve bulvarlar yıkandı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı'nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

01.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:03
Denizli'de meydan ve bulvarlar yıkandı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı'nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Bayramyeri Meydanı'nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Bayramyeri Meydanı'nda bulunan otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte eden ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Gazi Bulvarı'nda da yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede bulunan esnafın iş yerleri, oturma alanları ve ATM'ler dezenfekte edildi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı sabun köpükleriyle beyaza bürünürken, burada bulunan Türkiye'nin en büyük cam horoz heykeli de yıkandı. Büyükşehir ekipleri, Gazi Bulvarı'nı ve tüm orada bulunan kaldırımları da yıkayarak dezenfekte çalışmalarına Denizli Valiliği önüne kadar devam etti.

BAŞKANDAN VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE UYARISI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek kolaylıklar diledi. Zolan, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Zaman zaman çevredeki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Zolan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

'VATANDAŞLARIMIZA HİZMET EDEBİLMEK ADINA SAHADAYIZ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Türkiye'nin dünyada koronavirüs salgınına karşı ilk ciddi tedbirleri alan ülkelerden olduğunu söyledi. Ciddi tedbirler alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Zolan, "Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talep doğrultusunda çalışan iş yerlerinde de dezenfekte faaliyetlerimizi başlattık. İstiyoruz ki Denizli'de vatandaşlarımız olumsuz etkilenmesin. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi yerine getirmek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Meydanları, kaldırımları, yolları yıkıyoruz ve dükkanları dezenfekte ediyoruz. Otobüslerimizi, otobüs duraklarımızı ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan talebimiz evlerinden çıkmamaları, onlara 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın' diyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Gazi Bulvarı, Denizli, Güncel
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