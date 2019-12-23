Haberler » Güncel » Denizli'de midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı - Haber

Denizli'de midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü, 27 kişi yaralandı.

23.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:00 Denizli'de midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
'nin ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü, 27 kişi yaralandı.

Çivril'den şehir merkezine yolcu taşıyan Cengiz Koca idaresindeki 20 L 9969 plakalı midibüs, sağanağın etkili olduğu Denizli-Çal yolunun Zıpır Yokuşu mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kalarak yaşamını yitiren Halil Cansolak'ın (8) cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.
Yaralanan 27 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27   Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2) - Haber
11:26   Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu - Haber
11:26   Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı - Haber
11:26   Afganistan'da seçim sonuçlarına tepkiler - Haber
11:23   Hisarcık'ta balıkçıl kuşları ilgi odağı - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
09:55   Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
23.12.2019 11:31:42