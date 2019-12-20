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Denizli'de midibüsten düşen muavin öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde, çalıştığı midibüsten düşen muavin hayatını kaybetti.

20.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:10 Denizli'de midibüsten düşen muavin öldü
'nin ilçesinde, çalıştığı midibüsten düşen muavin hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çivril-Denizli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüslerde yevmiye usulü muavin olarak çalışan Ramazan Doğru, Denizli istikametine giden R.İ. yönetimindeki 20 LG 861 plakalı midibüse bindi.
Yolculardan ücretleri toplayan Doğru, paraları şoföre teslim ettikten sonra Çivril istikametine giden başka bir araca binmek için Denizler Mahallesi yakınlarında inmek istedi. İnmeye hazırlanan Doğru, bu sırada dengesini kaybederek açılan kapıdan düştü ve midibüsün altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Doğru'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü R.İ, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Doğru'nun cesedi, incelemenin ardından Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ramazan Doğru, Denizli, Çivril, Çal, Güncel

Kaynak: AA

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