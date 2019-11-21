Haberler » Güncel » Denizli'de minibüs devrildi 1 ölü, 4 yaralı - Haber

Denizli'de minibüs devrildi 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'de minibüs devrildi 1 ölü, 4 yaralıDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşağa çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı minibüs, duvara çarpıp, devrildi.

21.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:50
Denizli'de minibüs devrildi 1 ölü, 4 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşağa çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı minibüs, duvara çarpıp, devrildi. Kazada, minibüsteki Ahmet Özkan (63) öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 BU 710 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta karşıya geçmeye çalışan Adem Ali Atik yönetimindeki 09 ACK 189 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki duvara çarpıp, devrildi. Kazada araçtan fırlayan Ahmet Özkan, öldü, sürücü Yıldız ile Ayşe Yıldız, Yavuz Süleyman Yıldız ve Cennet Yıldız yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Özkan'ın cansız bedeni ise yapılan otopsinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Denizli'de minibüs devrildi 1 ölü, 4 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:48 Tekirdağ'da otomobille tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı
20:46 EGM'den bekçilere 'yetki' açıklaması
20:46 Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı
20:46 Tekirdağ'da otomobille tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı
20:41 Kozan'da safran üretimi
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:48:54