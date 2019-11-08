Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haber

Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıDENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile ticari kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

08.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:44
'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile ticari kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çameli - Acıpayam karayolu üzeri Belevi Mahallesinde meydana geldi. Denizli istikametine gitmekte olan 09 PS 869 plakalı minibüs sürücüsü Sedat Ç., karşı şeritten gelen 15 HA 468 plakalı ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada Sedat Ç., Vedat Ç. ve ticari kamyonette bulunan Seyhan A. ve Kader A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, minibüs içerisinde yolcu olmaması ise bir başka yaralanmayı önlemiş oldu.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:24   Siyanürle ölen kardeşlerin Mersin'deki kardeşleri konuştu
19:19   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
19:18   Irak protestolarında son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti
19:11   Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı
19:10   FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
10:55   Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası
03:25   Aksaray'da miras kavgası: Baba oğlunu vurarak öldürdü
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:32:00