24.06.2019 17:41
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Denizli'de minibüsçülerin durak binası yandı

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförlerinin kullandığı durak binası, yangında kullanılamaz hale geldi.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförlerinin kullandığı durak binası, yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Aktepe-Bayramyeri hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsçülerin Aktepe Mahallesi'nde bekleme noktası olarak kullandığı duraktaki tek katlı binanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler, yangının büyümesi üzerine araçlarını duraktan uzaklaştırmaya çalıştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.
Çevredeki ağaçların da zarar gördüğü yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, yangın sonrası binada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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