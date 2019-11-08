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Denizli'de minibüsle kamyonet çarpıştı 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

08.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:42 Denizli'de minibüsle kamyonet çarpıştı 4 kişi yaralandı
'nin ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çameli'nden Denizli yönüne giden Sedat Ç. idaresindeki 09 PS 869 plakalı minibüs, Belevi Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Seyhan A'nın kullandığı 15 HA 468 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü Sedat Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan Vedat Ç, araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan bu kişiler ile diğer yaralılar sürücü Seyhan A. ve yanındaki Kader A, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: AA

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