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Denizli'de motosikletin devrildiği kazada polis memuru hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.

02.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:18Denizli'de motosikletin devrildiği kazada polis memuru hayatını kaybetti
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Ali (48) yönetimindeki 20 GP 467 plakalı motosiklet, Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde devrilerek sürüklendi.

Sürücü Aydın, 112 Acil Yardım ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralandığı belirtilen Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kınıklı Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan ve yıllık izinde olduğu belirtilen Aydın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Pamukkale, Denizli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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