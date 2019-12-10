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Denizli'de mültecilere yönelik operasyon: 65 gözaltı

Denizli'de polis tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, yanlarında kimlik, pasaport ve oturma izni olmayan çoğunluğu Afganistan uyruklu 65 kişi gözaltına alındı.

10.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:46Denizli'de mültecilere yönelik operasyon: 65 gözaltı
'de polis tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, yanlarında kimlik, pasaport ve oturma izni olmayan çoğunluğu Afganistan uyruklu 65 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleştirildi. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde şafak vakti yapılan operasyonlarda polis mültecilerin 'amele pazarı' diye adlandırılan ve çoğunlukla kayıt dışı çalışmak için toplandıkları alanlarda durdurdukları şahısların kimlik, pasaport ve oturma izinleri sorgularını yaptı. Belgeleri yanlarında olmayan ve kaçak durumda olanlar gözaltına alındı. Minibüs ve midibüslere konulan şahıslar ardından işlemleri için Sevdik Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şahısların buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şahıslardan 48'inin Afganistan, 8'nin İran, 6'sının Suriye ve 3'ünün de Özbekistan uyruklu oldukları belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 65 kişinin işlemleri devam ederken, yakalanan şahıslar arasında kimliği yanında olmayan bir kadının da olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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