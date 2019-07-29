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Denizli'de nohut tarlasındaki domuz sürüsü, çiftçiler tarafından görüntülendi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde ekili arazilere inen domuz sürüsü çiftçiler tarafından görüntülendi.

29.07.2019 19:09 Denizli'de nohut tarlasındaki domuz sürüsü, çiftçiler tarafından görüntülendi
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde ekili arazilere inen domuz sürüsü çiftçiler tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Serinhisar ovasında mısır ve nohut gibi tarım ürünlerinin olduğu Katırlısuyu mevkisine çok sayıda domuzun olduğu sürü geldi.
Bölgede ekinlerini kaldıran çiftçiler, anızda otlayan koyunlarla köpeğin tepki vermesi üzerine ovadaki domuz sürüsünü fark etti.
İrili ufaklı çok sayıda domuzun olduğu sürünün ovadaki nohutların olduğu tarlada toz bulutu ile ilerlemesi ve köpeğin sesi ile geri dönmeleri dikkat çekti.
Bu anlar çiftçiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Serinhisar, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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