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Denizli'de Ocak-Aralık dönemi yapı izin istatistikleri yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.

24.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:16Denizli'de Ocak-Aralık dönemi yapı izin istatistikleri yayınlandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak- dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, 'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 200 bin metrekare (m2) oldu.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde Denizli'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 401, daire sayısı ise 6 bin 137 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 659 bin 925 m2, konut dışı kullanım alanı 278 bin 647 m2, ortak kullanım alanı 261 bin 494 m2 oldu. Ayrıca yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 1 milyar 752 milyon 117 bin 804 TL oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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