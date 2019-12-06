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Denizli'de odun, kömür satışları artmaya başladı

Kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirdiği Denizli'de, odun ve kömür satıcılarında hareketlilik artmaya başladı.

06.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:28Denizli'de odun, kömür satışları artmaya başladı
Kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirdiği 'de, odun ve kömür satıcılarında hareketlilik artmaya başladı. Yakacak satıcıları özellikle kömürde fiyatların geçen seneye göre döviz kurunun istikrara girmesi ile normal seyrinde ilerlediğini belirttiler. Kentte yerli kömürün tonu 800, ithalin ise tonu bin 300 TL'den alıcı buluyor.

Hava sıcaklıklarının özellikle akşamları 2-3 derecelere kadar düştüğü Denizli'de katı yakıt sobası kullanan vatandaşlar yakacak satıcılarının yolunu tutmaya başladı. Odun, kömür satıcılarında hareketlilik artmaya başlarken, satışlar esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar kömürde kaliteden sonra fiyatına da bakarak alışveriş yapıyor. Vatandaşlar çoğunlukla fiyatından dolayı 20 kilogramlık çuvalı 18 TL'den başlayan yerli kömürü tercih ederken, daha fazla ısı almak isteyen vatandaşlar ise çuval fiyatı 24 TL'den başlayan ithal kömürleri tercih ediyor.

"Döviz kurları ile birlikte kömürün de fiyatı istikrara girdi"

Kentteki yakacak satıcılarından İbrahim Tozak, bu sene döviz kurlarının istikrara girmesi ile kömür fiyatlarının da istikrara kavuştuğunu vurguladı. Tozak, "Bu sene dövizdeki istikrarla ithal kömür fiyatları geriledi ve yerli firmalar da zaman yapamadı. Bu sayede kömürün de fiyatı istikrara girdi. Geçen sene doların yüksekliğinden dolayı bin 500-bin 600 TL'ye kadar çıkan ithal kömürün tonu bu sene bin-bin 300 TL arasında değişen fiyatlarda. Yerli kömür ise 800-bin arasında. Odunumuzun tonu 600 TL civarında. Kömürde 25-20 kilogramlık çuvallarımız var 18-24 TL arasında. Odun çuvallarımız ise 10-15 TL arasında değişiyor" dedi.

"Ucuz kömür alırken bir kez daha düşünün"

Vatandaşları ucuz kömür satın almaları konusunda da uyaran Tozak, sahte kömürün hem vatandaşların sağlığına hem de ceplerine zarar vereceğini ifade etti. Tozak şunları söyledi:

"Çakma yani sahte kömür satanlar var ve bunlar gerçekten insanları kandırıyorlar. Buna dikkat edilmeli. Türkiye Kömür İşletmelerinin bayilerinden alınması gerekiyor. Bu bayiler her zaman sattıkları ürününün arkasındadır." - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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