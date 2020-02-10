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Denizli'de oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.

10.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:55Denizli'de oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı
'nin ilçesinde oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi Caddesi 1317 Sokakta oturan Kadir Ö. (77) ile oğlu Abdullah Ö. (36) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Ö, oğlunu tabancayla yaraladı.
Mahalle sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Abdullah Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadir Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Pamukkale, Çaybaşı, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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