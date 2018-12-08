Denizli'de Öğretim Görevlisinin Evinde Ölü Bulunması

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, evinde ölü bulunan öğretim görevlisi Önder Çivril
için Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda cenaze töreni düzenlendi.
Dün Çamlaraltı Mahallesi
'ndeki evinde ölü bulunan Önder Çivril'in (50), PAÜ Hastanesi'nde yapılan otopside beyin kanamaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ailesi tarafından naaşı hastane morgundan alınan Çivril'in cenazesi, PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na getirildi.
Törende, anne Esma ve baba Emin Çivril ile yakınları duygulu anlar yaşadı. Anne
Çivril, oğlunun fotoğrafına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü, "Çarşamba
günü oğlumla görüşmüştüm, niye böyle oldu, ah benim yavrum." şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.
PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Odabaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Önder hocamız çok değerli bir hocamızdı, her şeyden önce değerli bir insandı. Üniversite olarak değerli bir insanı kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.
Akademisyenler, öğrenciler ve yakınlarının katıldığı törende yapılan duanın ardından Çivril'in cenazesi, yarın defnedilmek üzere İzmir
'e gönderildi.
Bu arada Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) mezunu olan Önder Çivril'in, "TÜBİTAK Matematik Ödülü" sahibi olduğu öğrenildi.
Kendisinden haber alınamaması üzerine dün Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinde ekiplerce banyoda hareketsiz halde bulunan Çivril'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Çivril,Denizli
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:33