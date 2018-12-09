Denizli'de Öğretim Görevlisinin Evinde Ölü Bulunması

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, evinde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Önder Çivril
, İzmir
'de son yolculuğuna uğurlandı.
Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi
'ndeki evinde geçen cuma günü ölü bulunan PAÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Önder Çivril'in cenazesi bugün ailesinin yaşadığı İzmir'in Gaziemir
ilçesine getirildi.
İstasyon Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine öğretim görevlisi Çivril'in annesi Esma ve babası Emin Çivril ile yakınları, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.
TÜBİTAK Matematik ödülü sahibi olduğu belirtilen Önder Çivril'in cenazesi namazın ardından Sarnıç
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kendisinden haber alınamaması üzerine cuma günü saat 18.00'de Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinde ekiplerce banyoda hareketsiz halde bulunan Çivril'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Denizli,Çivril
09 Aralık 2018 Pazar 16:17