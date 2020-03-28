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Denizli'de öğretmenler sağlıkçılar için "yüz koruyucu siper" ile maske üretiyor

Denizli'nin Çameli ilçesindeki öğretmenler, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına 3 boyutlu yazıcılarla "yüz koruyucu siper", Tavas ilçesindekiler ise tek kullanımlık maske üretimine devam ediyor.

28.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:48
Denizli'de öğretmenler sağlıkçılar için
Denizli 'nin Çameli ilçesindeki öğretmenler, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına 3 boyutlu yazıcılarla "yüz koruyucu siper", Tavas ilçesindekiler ise tek kullanımlık maske üretimine devam ediyor.

Tavas Belediyesi, Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için proje hazırladı.
Bu kapsamda merkezde görevli usta öğreticiler ile gönüllü kadınlar, sağlık kuruluşlarına gönderilmek üzere günde maske üretimine başladı.

Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı Mustafa Ergenay, Fen Bilgisi öğretmeni Başak Bali Ergenay ve Güzelyurt Ortaokulu Matematik öğretmeni Muhammet Altunışık da 3 boyutlu yazıcıyla koruyucu siper üreterek sağlık çalışanlarının virüsten korunmasına katkı sunmaya başladı.
Öğretmenler ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarına maskeleri ücretsiz olarak gönderiyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Çameli, Tavas, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Denizli'de öğretmenler sağlıkçılar için 'yüz koruyucu siper' ile maske üretiyor - Haberler

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