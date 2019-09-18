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Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü okul müdürü yaralandı.

18.09.2019 16:00Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü okul müdürü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Acıpayam'dan Gölcük Mahallesi istikametine giden Melahat C. yönetimindeki 20 KC 284 plakalı otomobil, Karapınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Melahat C'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bir ortaokulda müdür olan sürücü Melahat C'nin okula gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Acıpayam, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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