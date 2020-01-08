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Denizli'de okul sporlarına 29 bin 157 öğrenci katıldı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019-2020 'Okul Sporları' etkinliklerine 29 bin 157 öğrencinin spor faaliyetlerine katıldığı belirtildi.

08.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:48Denizli'de okul sporlarına 29 bin 157 öğrenci katıldı
Gençlik ve İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019-2020 'Okul Sporları' etkinliklerine 29 bin 157 öğrencinin spor faaliyetlerine katıldığı belirtildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul spor etkinliklerinde şampiyon olan takım ve sporcular belli olmaya başladı. Kent'in her bölgesindeki spor salonlarındaki farklı branş müsabakalar, şölenleri aratmadı. Gençler boks, güreş, halter, karate ve kick boks branşlarında şampiyonlar belli olurken takım sporlarında Basketbol ve Voleybol şampiyonları kupalarını kaldırdı.

Okul sporlarına katılım her geçen gün artarken bu sene katılımlarda rekor sayı bekleniyor. Bir önce ki döneminde il genelinde 29 bin 157 öğrenci spor faaliyetlerine katılırken, henüz sezonun ilk çeyreğinde 10 binin üzerinde öğrenci 41 branşta faaliyetlere katılıyor.

Okul spor faaliyetleri ile öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, yetenekleriyle potansiyellerini ortaya çıkarmalarını arzu ettiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, faaliyetlere olan ilgiden memnun olduklarını kaydetti. - DENİZLİ

Denizli, Spor

Kaynak: İHA

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