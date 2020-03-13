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Denizli'de okullarda dezenfektasyon işlemleri başladı

Denizli'de belediye ekipleri korona virüsüne karşı okul, cami, park ve bahçelerde dezenfekte işlemlerine başladı.

13.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:32
Denizli'de okullarda dezenfektasyon işlemleri başladı
Denizli 'de belediye ekipleri korona virüsüne karşı okul, cami, park ve bahçelerde dezenfekte işlemlerine başladı.

Korona virüsüne karşı il genelinde önlemleri arttıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, okullardan başlayarak cami, park ve bahçelerden otobüslere kadar ortak yaşam alanlarında virüse karşı dezenfekte işlemlerine başladı. Büyükşehir'e bağlı ekipler virüsüne karşı önlemleri artırarak devam ederken Hacı Halil Bektaş İlköğretim Okulu'nda sınıflar, koridorlar ve lavabolar adım adım dezenfekte edildi. Okulların dezenfekte edilmesi iyi olduğunu belirten öğrenci velileri çok iyi olduğunu dile getirerek, her yerde bu işlemlerin yapılması ve ciddiyetle devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrenciler ise dezenfekte işlemlerinin ardından biraz daha olsun rahatladıklarını dile getirdiler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Güncel

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