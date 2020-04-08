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Denizli'de online spor hizmeti

Denizli'de online spor hizmetiDENİZLİ'de koronavirüs nedeniyle tüm spor kurslarını geçici olarak askıya alan Büyükşehir Belediyesi, evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için online spor hizmeti başlattı.

08.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:07
Denizli 'de online spor hizmeti
DENİZLİ'de koronavirüs nedeniyle tüm spor kurslarını geçici olarak askıya alan Büyükşehir Belediyesi, evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için online spor hizmeti başlattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için "Evde Kal Evde Spor Var" sloganıyla online spor hizmeti başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde ilk pilates eğitimi video çekimleri yapılıp, yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi Pilates Eğitmeni Özlem Sarıca tarafından verilen eğitim Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 dakika süren başlangıç eğitim videosu Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
'EVDE KALIN HAREKETSİZ KALMAYIN'
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliği içinde vatandaşların koronavirüsten etkilenmemesi için sahada olduklarının altını çizen Zolan, 'Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın' diyoruz. İşte bu kapsamda evde kalan vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçirmesi için 'Evde Kal Evde Spor Var' sloganıyla online spor hizmeti başlattık. Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın, hareketsiz kalmayın. Buna benzer online çalışmalarımız olacak. İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi. Denizli’de online spor hizmeti

Kaynak: DHA

Etiketler: Evde Kal, Denizli, Güncel
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