Denizli'de orman yangını

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kocadere
Mahallesi Üvez mevkindeki kızılçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bir helikopter, karadan 4 arazöz ve 30 orman işçisiyle müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu
, yaptığı açıklamada, yangının iki farklı noktadan çıktığını belirlediklerini, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ve yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.
Kaynak: AA
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