Denizli'de orman yangını

Denizli
'nin Buldan
ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Bozalan Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına 30 orman işçisi, 6 arazöz helikopter ile müdahalede bulunuldu.Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahaleye helikopterle başladıklarını, daha sonra yer ekiplerinin desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi.