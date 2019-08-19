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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.

19.08.2019 20:50 Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Esenkaya Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 33 orman işçisi, 11 arazöz ve helikopter yardımıyla müdahalede bulundu.
Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında ilk belirlemelere göre 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahaleye helikopterle başladıklarını, daha sonra yer ekiplerinin desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Denizli, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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