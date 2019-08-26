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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

26.08.2019 13:18 Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Helikopter, 20 orman işçisi ve 7 arazözle müdahalede bulunulan yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı.
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızılçam ormanında çıkan yangına ekiplerin anında müdahale ettiğini belirterek, kontrol altına aldıklarını, korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

Denizli, Buldan, Güncel

Kaynak: AA

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