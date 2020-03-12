Denizli'de ortaya çıkan Robinhood vatandaşın 60 bin TL'lik borcunu kapattı
Denizli'de ortaya çıkan Robinhood vatandaşın 60 bin TL'lik borcunu kapattı Denizli'de iki hayırsever 100'e yakın vatandaşın 60 bin TL'lik veresiye borçlarını kapattı Denizli'de gizemli iki hayırsever, gittikleri 3 marketteki vatandaşların yaklaşık 60 bin TL tutan veresiye borçlarını ödedi.
12.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:25
Denizli 'de ortaya çıkan Robinhood vatandaşın 60 bin TL'lik borcunu kapattıDenizli'de iki hayırsever 100'e yakın vatandaşın 60 bin TL'lik veresiye borçlarını kapattı
DENİZLİ - Denizli'de gizemli iki hayırsever, gittikleri 3 marketteki vatandaşların yaklaşık 60 bin TL tutan veresiye borçlarını ödedi. Hayırsever, borçlu vatandaşların veresiye aldıkları sigaralar dışındaki bütün borçlarını ödedi. Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Pazartesi günü mahalledeki 3 bakkala gelen ve isimlerini açıklamayan iki hayırsever, girdikleri 3 bakkalda veresiye defterini isteyerek yaklaşık 60 bin TL tutan sigara dışındaki tüm borçlarını ödedi. 100'e yakın vatandaşın borcunu ödeyen hayırseverler ardından mahalleden ayrıldı. Mahallede kahvehane işleten esnaf Osman Akhan, "Sağ olsunlar iyi bir şey yapmışlar, garibanın borcunu ödemişler. Sigara, alkol hariç diğerlerini kapatmışlar. Adam güzel bir şey yapmış. Herkesin ekonomik durumu o kadar çok lüks, aşırı değil. Gariban olmasa zaten gidip bakkala yazdırmaz. Yüz göz olmaz. Adamın karşısında kızarmaz. Bu şekilde gelip de birilerinin ödemesi, çok iyi bir şey Allah razı olsun yapanlardan" dedi.Dokuzkavaklar mahallesi muhtarı İlyas Yolcu ise, hayırseverlerin çok güzel bir şey yaptığını, 3 tane bakkalın hesabını gelip ödemesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Hayırsever birinin çıkıp, 3 tane bakkalımızdan alışveriş yapan kardeşlerimizin hesabını ödemesi hepimiz adına, mahallemiz adına sevindirici bir şey. Bu hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Bakkal arkadaşlarımızla görüştüğümüzde 2 kişinin gelip, "Veresiye defterinizi çıkarın. Biz alışveriş yapan vatandaşların hesabını ödemek için geldik" demişler. Tabi bakkallarımız ilk önce şok olmuş. Sigara ve alkol haricinde tüm borçları kapatıp gitmişler. Böyle bir güzellik yaşanmıştır mahallemizde" diye konuştu.
DENİZLİ - Denizli'de gizemli iki hayırsever, gittikleri 3 marketteki vatandaşların yaklaşık 60 bin TL tutan veresiye borçlarını ödedi. Hayırsever, borçlu vatandaşların veresiye aldıkları sigaralar dışındaki bütün borçlarını ödedi. Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Pazartesi günü mahalledeki 3 bakkala gelen ve isimlerini açıklamayan iki hayırsever, girdikleri 3 bakkalda veresiye defterini isteyerek yaklaşık 60 bin TL tutan sigara dışındaki tüm borçlarını ödedi. 100'e yakın vatandaşın borcunu ödeyen hayırseverler ardından mahalleden ayrıldı. Mahallede kahvehane işleten esnaf Osman Akhan, "Sağ olsunlar iyi bir şey yapmışlar, garibanın borcunu ödemişler. Sigara, alkol hariç diğerlerini kapatmışlar. Adam güzel bir şey yapmış. Herkesin ekonomik durumu o kadar çok lüks, aşırı değil. Gariban olmasa zaten gidip bakkala yazdırmaz. Yüz göz olmaz. Adamın karşısında kızarmaz. Bu şekilde gelip de birilerinin ödemesi, çok iyi bir şey Allah razı olsun yapanlardan" dedi.Dokuzkavaklar mahallesi muhtarı İlyas Yolcu ise, hayırseverlerin çok güzel bir şey yaptığını, 3 tane bakkalın hesabını gelip ödemesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Hayırsever birinin çıkıp, 3 tane bakkalımızdan alışveriş yapan kardeşlerimizin hesabını ödemesi hepimiz adına, mahallemiz adına sevindirici bir şey. Bu hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Bakkal arkadaşlarımızla görüştüğümüzde 2 kişinin gelip, "Veresiye defterinizi çıkarın. Biz alışveriş yapan vatandaşların hesabını ödemek için geldik" demişler. Tabi bakkallarımız ilk önce şok olmuş. Sigara ve alkol haricinde tüm borçları kapatıp gitmişler. Böyle bir güzellik yaşanmıştır mahallemizde" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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