Haberler » Güncel » Denizli'de oto kiralaması yapılan iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Denizli'de oto kiralaması yapılan iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto kiralaması yapılan iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

03.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:02Denizli'de oto kiralaması yapılan iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
'nin ilçesinde oto kiralaması yapılan iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki oto kiralaması yapılan iş yerinin sahibi Ahmet Ü. ve oğlu Ali Ü. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları Ersin Ö. ve M.E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ü. ve Ali Ü. ile Ersin Ö. silahla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.E. polise teslim oldu.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56 TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt - Haber
17:56 İntihara kalkışan kadını polis kurtardı - Haber
17:55 Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
17:55 CHP'li Erdoğdu Yurtseverlilik bütün engellileri hayatın içine sokmaktır - Haber
17:54 İşitme engelli berber müşterilerine işaret dilini öğretiyor - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haberler
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:59:35